25 Mayıs 2020, Pazartesi

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Şota Arveladze'den Trabzonspor'a flaş öneri! Transferde...

Liglere verilen aradan faydalanarak gelecek sezonun kadrosunu planlamaya hız veren Trabzonspor, genç futbolcu Rahmi Anıl Başaran ve kulübü Balıkesirspor ile prensip anlaşmasına varmıştı. Çalışmalarına devam eden bordo-mavililere eski futbolcusu Şota Arveladze'den flaş bir transfer önerisi geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 07:58
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Şota Arveladze'den Trabzonspor'a flaş öneri! Transferde...

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan Trabzonspor transferde gaza bastı.

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Şota Arveladze'den Trabzonspor'a flaş öneri! Transferde...

Son yıllarda yaptığı başarılı transferlerle adından söz ettiren bordo-mavililer, bu sezonda en çok konuşulan takımlardan biri olacağa benziyor.

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Şota Arveladze'den Trabzonspor'a flaş öneri! Transferde...

İLK TRANSFER GERÇEKLEŞTİ

Fırtına, Balıkesirspor'da forma giyen Rahmi Anıl Başaran'ın transferinde mutlu sona ulaşmıştı.

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Şota Arveladze'den Trabzonspor'a flaş öneri! Transferde...

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı da yaptığı açıklamada, "Rahmi Anıl Başaran için Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe ile görüşmemiz oldu. 2 hafta önce Trabzonspor ile sözlü olarak ciddi şekilde görüşmelerimiz oldu.

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Şota Arveladze'den Trabzonspor'a flaş öneri! Transferde...

Rahmi Anıl Başaran'ın transferi için Trabzonspor'dan Mehmet Yiğit Alp ile dün İstanbul'da görüştük. Rahmi Anıl Başaran'ın transferi konusunda Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardık." ifadelerini kullanmıştı.

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