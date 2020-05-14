14 Mayıs 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Sörloth’un durumu iyi

Sörloth’un durumu iyi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

golcü, Kovid-19 salgını öncesi ligde oynadığı son maçta sakatlık yaşamış sonrasında ise ülkesine gitmişti.

golcü, Kovid-19 salgını öncesi ligde oynadığı son maçta sakatlık yaşamış sonrasında ise ülkesine gitmişti. Dönüşte karantinaya alınan Sörloth'a teknik heyet özel program verdi. Başarılı oyuncunun sağ ayak bileğinin büyük ölçüde düzeldiği ve kısa süre içinde takıma katılacağı bildirildi
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