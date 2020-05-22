22 Mayıs 2020, Cuma

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Trabzonspor ilk imzayı attırıyor! Başkan resmen açıkladı

Süper Lig'de bitime 8 hafta kala liderliğini sürdüren Trabzonspor, corona virüsü salgını sonrası lige veilen arada transfer çalışmalarını hızlandırdı. Dört koldan oyuncu arayışlarını sürdüren bordo-mavililer, Galatasaray ve Başakşehir'in de ilgilendiği genç yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 13:57
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Trabzonspor ilk imzayı attırıyor! Başkan resmen açıkladı

Dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada yaz transfer dönemi için çalışmalarına yoğunlaşan Trabzonspor'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Trabzonspor ilk imzayı attırıyor! Başkan resmen açıkladı

Yeni sezonda yapacağı takviyelerle yeniden zirveye oynamayı amaçlayan bordo-mavililer, 2020-21 sezonu için ilk transferini gerçekleştirdi.

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Trabzonspor ilk imzayı attırıyor! Başkan resmen açıkladı

Karadeniz ekibi, TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forma giyen Rahmi Anıl Başaran'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

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Trabzonspor ilk imzayı attırıyor! Başkan resmen açıkladı

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, "Rahmi Anıl Başaran için Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe ile görüşmemiz oldu. 2 hafta önce Trabzonspor ile sözlü olarak ciddi şekilde görüşmelerimiz oldu.

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Trabzonspor ilk imzayı attırıyor! Başkan resmen açıkladı

"TRANSFER RAMAZAN BAYRAMI'NDAN SONRA AÇIKLANACAK"

Rahmi Anıl Başaran'ın transferi için Trabzonspor'dan Mehmet Yiğit Alp ile İstanbul'da görüştük. Oyuncunun transferi konusunda Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardık. Rahmi Anıl'ın transferi Ramazan Bayramı'ndan sonra resmiyet kazanacak.

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