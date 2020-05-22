Trabzonspor ilk imzayı attırıyor! Başkan resmen açıkladı

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, "Rahmi Anıl Başaran için Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe ile görüşmemiz oldu. 2 hafta önce Trabzonspor ile sözlü olarak ciddi şekilde görüşmelerimiz oldu.