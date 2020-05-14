14 Mayıs 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Hazırlıklar sürüyor

Hazırlıklar sürüyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

Bordo-mavili takım 12 Haziran'da tekrar başlaması planlanan lig hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili takım 12 Haziran'da tekrar başlaması planlanan lig hazırlıklarına devam etti. 'nde yapılan antrenmanda oyuncular kondisyon artırıcı ve topla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Uzun süredir çift idman yaptıran teknik direktör Hüseyin Çimşir dün sayıyı bire indirdi. Futbolcular biraz rahatladı.
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