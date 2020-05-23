23 Mayıs 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor transferde Serdar Gürler'i gözüne kestirdi

Süper Lig yıldızını istedi! Mutlaka alalım
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 Giriş Tarihi: 23.05.2020

Süper Lig lideri Trabzonspor, Göztepe'de kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki milli oyuncu için, İspanyol ekibi Huesca'ya fiyatını sordu. İşte detaylar...

Fırtına gelecekte yabancı sayısının kademeli olarak azaltılmasına karşılık gardını aldı, yerli yıldızlara yöneldi. Bordo-mavili ekibin gündemindeki isim Göztepe'de kiralık olarak forma giyen . Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in "Mutlaka alalım" dediği 28 yaşındaki hücum oyuncusu için yönetim de ikinci kez hareket geçti. Karadeniz temsilcisi, Serdar'ın bonservisini elinde bulunduran Huesca ile temas kurdu.

Bordo-mavili kulübün renklerine bağlamak istediği Serdar Gürler de kariyerini Türkiye'de devam ettirmeyi planlıyor. Tecrübeli oyuncu bu konuda Huesca yönetiminden makul bir fiyat belirlemelerini talep ediyor. Trabzonspor'un İspanyol temsilcisine maksimum 400 bin euro'luk bir bonservis bedeli önereceği öğrenildi. Serdar Gürler bu sezon Göztepe formasıyla fırtına gibi esiyor. Ligde 22 maçta 6 gol attı, 5 asist yaptı.

Anıl resmen Trabzonspor’da haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına ilk imzayı attırıyor! Başkan resmen açıkladı Fırtına ilk imzayı attırıyor! Başkan resmen açıkladı
Kulüplere muhteşem gelir! İşte devlerin kurtuluş reçetesi Kulüplere muhteşem gelir! İşte devlerin kurtuluş reçetesi
Sörloth'u görenler gözlerine inanamadı! İşte son hali Sörloth'u görenler gözlerine inanamadı! İşte son hali
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör