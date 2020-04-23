23 Nisan 2020, Perşembe

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Trabzonspor Eşref Bercharki'ye kanca

Trabzonspor Eşref Bercharki'ye kanca
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

İtalyan basını ’un Zamalek’in kanat oyuncusu Eşref Bercharki’ye talip olduğunu yazdı. 25 yaşındaki hücum oyuncusu kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor.

Bordo-mavililerin transfer gündemine giren son isim Eşref Bercharki oldu. İtalyan basınında yer alan habere göre Mısır ekibi Zamalek'in 25 yaşındaki hücum oyuncusu rotasını yeniden Avrupa'ya kırmak istiyor.

Bonservis bedeli 800 bin euro olan futbolcu kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi. 21 maçta forma giyen başarılı futbolcu 9 defa fileleri sarsarken, 5 de asist kaydetti. Bu muhteşem performansıyla sadece 'un değil birçok kulübün dikkatini çekti.

DAHA ÖNCE LENS'TE FORMA GİYDİ

Bercharki'yi Karadeniz Fırtınası'nın haricinde Montpellier, Nice, Strasbourg, ve Stantard Liege de istiyor. 25 yaşındaki futbolcu daha önce Lens'te forma giymişti. Bir kez daha Avrupa futboluna dönmek için can atıyor.

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