Nwakaeme'nin sırrı: İnanmak çalışmak

Trabzonsporlu Nwakaeme başarısının sırrını açıkladı: “Benim için imkansız diye bir şey yoktur. Bu benim hayat felsefem diyebilirim. Bugüne kadar hep bu doğrultuda davrandım ve bir şeyleri yapmaya çalıştım”

Trabzonspor'da bu sezon oynadığı 37 maçta 13 gol 11 asitlik performans sergileyen Anthony Nwakaeme, başarısının sırrının inanmak olduğunu söyledi. 31 yaşındaki sol kanat, her zaman daha iyisini yapabileceğine inandığını belirterek, "Benim için imkansız diye bir şey yoktur. Bu benim hayat felsefem diyebilirim. Bugüne kadar hep bu doğrultuda çalıştım ve bir şeyleri yapmaya çalıştım. Bundan sonraki süreçte de aynı düşüncede olacağım. Trabzonspor'a geldiğim günden itibaren buradaki atmosferin futbola olan bağlılığın hep en üst seviyede olduğunu gördüm. Burada futbol oynamak keyif veriyor. Bu forma altında ter dökmek beni mutlu eden bir durum" ifadesini kullandı.

KONUMUMUZ ÇOK İYİ

Nijeryalı yıldız, Trabzonspor taraftarının çok ateşli olduğunu da belirterek, "Sadece Trabzon'daki maçlarda değil deplasmanlarda dahi bizi yalnız bırakmıyorlar. Ancak içeride karşılaşmalardaki atmosferin gerçekten görülmeye değer olduğunu söyleyebilirim. Şu an lig için konuşmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Evet iyi bir konumdayız ama daha ligin bitmesine uzun bir zaman var" diye konuştu. Nwakaeme, virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin üzüntü verici olduğunu ancak bir an önce bu salgının son bulması için de dua ettiklerini de söyledi. Başarılı futbolcu, şu an bireysel olarak çalışmalar yaptıklarını, futbol düşünmekten öte herkesin endişeli olduğunu da ifade etti.

ÇALIM PROFESÖRÜ

Nwakaeme, bordo-mavili ekibin hücumda sıkıştığı her anda sorumluluk aldı. Toplamda 114 kez rakiplerini çalımlayarak eksik bırakmaya çalıştı. Bunların 71'inde başarılı olarak farkını ortaya koyan 31 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un ligde en skorer takım olmasında en büyük payı olan iki futbolcudan biri olarak dikkat çekiyor. Nwakaeme sol kanatta adam eksilterek Fırtına'nın gol yollarındaki sorunlarını bir bir ortadan kaldırdı.

MAÇ BAŞI 3 DRİPLİNG

Bu sezon Süper Lig'de 10 gol, 6 asistlik performansı ile dikkatleri üzerine çeken Nwakaeme, 19 gol, 6 asistlik performans sergileyen Sörloth'un ardından takımın en skorer ikinci oyuncusu durumunda. Ligde oynadığı 24 müsabakada, maç başına 2.0 şut ortalaması ile oynayan Nwakaeme, yüzde 78 pas ortalaması tutturdu. Maç başına 3.0 dripling yapan Nijeryalı futbolcunun ikili mücadele kazanma ortalaması ile yüzde 51.

DİĞER