Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligin 34. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Arif, Meunier, Berat, Bardhi, Pepe, Fountas, Visca, Onuachu
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Mustafa, Ertuğrul, Sorescu, M'Bakata, Monteiro, Maxim, N'Koulou, Dragus
TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı 28 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.