Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup etti.

Bu mücadele ardından bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Geçen sezon yoktum ve Trabzonspor taraftarı çok güzel duyguları hatırlattı. İnşallah, iki yıl önceki şampiyonlukta kalmayız ve bunu tekrar ederiz.

Trabzonspor'un inadını ifade etmiştim. Bugünkü geri dönüş de bunu gösteriyor. Tabii oyuncularımızın reaksiyonları da var. Kazanırken de kaybederken de analizlerimizi yapıyoruz. Biz bugün topa ne kadar fazla sahip olursak, o kadar fazla pozisyon olacağını söylemiştik. Top rakipteyken bu kadar temaslı değilsen, bu kadar kolay kaybetmeyeceksin. Oyuncularıma teşekkür ediyorum.

Trabzonspor taraftarı olmayınca bir kişi eksik oynuyoruz. Gelecek sezon bizi yalnız bırakmasınlar.