Trendoyl Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Karşılaşmayı 4-2 kazanan ve Trabzonspor'da attığı 3 golle maça damga vuran Paul Onuachu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE ONUACHU'NUN AÇIKLAMALARI:

"HOCAMIZ DEVRE ARASINDA BİZE ÖZ GÜVEN VERDİ"

İlk yarı en iyi performansımızı gösteremedik. Biraz pasif kaldık, oynamamamız gereken pasları oynadık ama biz büyük bir takımız. Devre arasında hocamız bize öz güven verdi. İkinci yarı sakin bir şekilde oynamamız gereken oyunu oynadık. İlk yarı 'Bu iş bitti' diye düşünebilirdik ama bunu yapmadık, takım halinde bu geri dönüşe imza attık."

"YÜZDE 100 İLE OYNADIĞIMI SÖYLEYEMEM"

"Uzun sakatlıklardan dönüp bu şekilde oynamak kolay değil. Kolumdaki tamamıyla iyileşmeme durumu sebebiyle yüzde 100 ile oynadığımı söyleyemem. Ancak tecrübeli bir oyuncuysanız doğru yerlerde bulunup doğru hamleleri yapabiliyorsunuz. Ben de ikinci devrede bunu yaptım. Daha önemli olan da takım arkadaşlarınızın ne kadar kaliteli olduğunu görmek ve hep birlikte bu sonuca imza atmak."