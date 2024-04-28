Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası Trabzonspor'da Arif Boşluk, açıklamalarda bulundu.

İŞTE ARİF BOŞLUK'UN AÇIKLAMALARI:

"BU MAÇ ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

"İlk defa 11 oynadım bu sezon. Eren ağabeyin cezası sebebiyle hocamız bana görev verdi. Bu maç üçüncülük için çok önemliydi. Hocamız devre arasında bizimle yaptığı konuşmada maçtaki her dakikanın önemli olduğunu söyledi. Çıktık, elimizden geleni yaptık ve kazandık. Teşekkür ediyorum her şey için."