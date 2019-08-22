22 Ağustos 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

CANLI | AEK - Trabzonspor

CANLI | AEK - Trabzonspor
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 Giriş Tarihi: 22.08.2019

3. ön eleme turunda Çekya ekibi 'ı eleyen temsilcimiz , play-off turu ilk maçında Yunanistan ekibi Atina ile karşılaşıyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca AEK - Trabzonspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'ndeki temsilcimiz , play-off turunda Yunanistan temsilcisi ile karşılaşıyor. Atina 'nda saat 21.00'de başlayan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetiyor.

AEK-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki bu zorlu mücadelesi Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

AEK: Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Lopes, Simao, Simoes, Verde, Livaja, Mantalos, Oliveira.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth


TRABZONSPOR'UN AEK MAÇI KADROSU BELLİ OLDU

Uğurcan, Erce, Arda, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ivanildo, Campi, Joao Pereira, Filip Novak, , Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, A. Canbaz, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Caleb Ekuban, Alexander Sörloth.

AEK ATİNA'YI TANIYALIM

Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK Atina 1924 yılında kuruldu. İç saha maçlarını Olimpiyat Stadyumu'nda oynuyor. Geçtiğimiz sezonu ligde 3. sırada tamamlayan takımın teknik direktörlüğünü Portekizli çalıştırıcı Miguel Cardoso yapıyor.

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