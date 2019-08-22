CANLI | AEK - Trabzonspor
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyen temsilcimiz Trabzonspor, play-off turu ilk maçında Yunanistan ekibi AEK Atina ile karşılaşıyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca AEK - Trabzonspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşıyor. Atina Olimpiyat Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetiyor.
AEK-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Temsilcimiz Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki bu zorlu mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
AEK: Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Lopes, Simao, Simoes, Verde, Livaja, Mantalos, Oliveira.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
TRABZONSPOR'UN AEK MAÇI KADROSU BELLİ OLDU
Uğurcan, Erce, Arda, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ivanildo, Campi, Joao Pereira, Filip Novak, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, A. Canbaz, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Caleb Ekuban, Alexander Sörloth.
AEK ATİNA'YI TANIYALIM
Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK Atina 1924 yılında kuruldu. İç saha maçlarını Olimpiyat Stadyumu'nda oynuyor. Geçtiğimiz sezonu ligde 3. sırada tamamlayan takımın teknik direktörlüğünü Portekizli çalıştırıcı Miguel Cardoso yapıyor.
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