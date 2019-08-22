Ünal Karaman: "Skor sevindirici"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 3-1'lik galip geldikleri AEK maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Gururluyuz, skor sevindirici. İkinci maça da yine aynı şekilde hazırlanacağız. Umarım arzu ettiğimiz oyunu oynarız ve skoru alırız" dedi.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı AEK'i 3-1'lik skorla mağlup etti ve rövanş maçı öncesi avantaj sağladı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Ünal Karaman, "Ülkemiz adına düşünüldüğü zaman burada 3-1'lik skor iyi bir kazanım. Bir taraftan bunun gururunu yaşıyoruz. Bir yandan da vatanımızdan uzak olmamız bir şey değiştirmiyor. Orada acı ve gözyaşı varsa tabi ki ortak olacağız. Yine şehitlerimiz var. Makamları zaten cennet, ailelerine de sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
"İKİNCİ MAÇA DA AYNI ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"
"Bugün futbolun doğrularını yapmaya çalıştık" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Bizim adımıza oldukça memnun edici. Rakibimizi de tebrik ediyorum şartlar ne olursa olsun futbol oynamaya çalışan bir takımdı. Bizim açımızdan bu skor sevindirici ama iki ayaklı düşünüldüğü takdirde bu skor sevindirici. İkinci maça da yine aynı şekilde hazırlanacağız. Umarım arzu ettiğimiz oyunu oynarız ve skoru alırız" diye konuştu.
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