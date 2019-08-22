22 Ağustos 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
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İşte AEK - Trabzonspor maçından kareler
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyen temsilcimiz Trabzonspor, play-off turunda AEK karşı karşıya geldi. Temsilcimiz karşılaşmayı Ekuban'ın ayağından bulduğu 3 golle 3-1 mağlup etmeyi başararak rövanş öncesi avantajı kaptı. İşte maçtan kareler...
Giriş Tarihi: 22.08.2019 23:25
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