22 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

İşte AEK - Trabzonspor maçından kareler

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyen temsilcimiz Trabzonspor, play-off turunda AEK karşı karşıya geldi. Temsilcimiz karşılaşmayı Ekuban'ın ayağından bulduğu 3 golle 3-1 mağlup etmeyi başararak rövanş öncesi avantajı kaptı. İşte maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 23:25
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İşte AEK - Trabzonspor maçından kareler
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İşte AEK - Trabzonspor maçından kareler
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İşte AEK - Trabzonspor maçından kareler
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İşte AEK - Trabzonspor maçından kareler
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İşte AEK - Trabzonspor maçından kareler
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