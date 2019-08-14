14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Kehlet yönetecek
Bordo-mavililerin, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında oynayacağı Sparta Prag karşılaşmasının hakemi belli oldu. Kritik mücadeleyi Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet'in yöneteceği açıklandı. Kehlet'in yardımcılarını Lars Hummelgaard ve Heine Sorensen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Jens Maae olacak.
Karaman konuşacak
Giriş Tarihi: 14.08.2019
Teknik direktör Ünal Karaman ile kaleci Uğurcan Çakır’ın katılacağı basın toplantısı bugün 17.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılacak. Ardından takım son idmanına çıkacak.
Fırtına'nın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Sparta Prag ile oynayacağı maç öncesinde antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu. Teknik direktör Ünal Karaman ile kaleci Uğurcan Çakır'ın katılacağı basın toplantısı bugün 17.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacak. Ardından takım son idmanına çıkacak.
Kehlet yönetecek
Bordo-mavililerin, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında oynayacağı Sparta Prag karşılaşmasının hakemi belli oldu. Kritik mücadeleyi Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet'in yöneteceği açıklandı. Kehlet'in yardımcılarını Lars Hummelgaard ve Heine Sorensen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Jens Maae olacak.
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