14 Ağustos 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Karaman konuşacak

Karaman konuşacak
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Teknik direktör Ünal Karaman ile kaleci Uğurcan Çakır’ın katılacağı basın toplantısı bugün 17.30’da ’nde yapılacak. Ardından takım son idmanına çıkacak.

Fırtına'nın Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında ile oynayacağı maç öncesinde antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu. Teknik direktör Ünal Karaman ile kaleci Uğurcan Çakır'ın katılacağı basın toplantısı bugün 17.30'da 'nde yapılacak. Ardından takım son idmanına çıkacak.

Kehlet yönetecek
Bordo-mavililerin, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında oynayacağı Sparta Prag karşılaşmasının hakemi belli oldu. Kritik mücadeleyi Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet'in yöneteceği açıklandı. Kehlet'in yardımcılarını Lars Hummelgaard ve Heine Sorensen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Jens Maae olacak.
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