14 Ağustos 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Önce geldi sonra gitti

Önce geldi sonra gitti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Fırtına önce, Yusuf Yazıcı karşılığında Lille'den transfer ettiği Portekizli stoper Edgar Le ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Hemen ardından da Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladı.

Bordo-mavililer dün iki operasyon birden yaptı. Fırtına önce, Yusuf Yazıcı karşılığında Lille'den transfer ettiği Portekizli stoper Edgar Le ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. KAP'a yapılan bildiride, 2019-20 sezonu için 650 bin euro, 2020-21 için 750 bin euro ve 2021-22 için de 750 bin euro garanti ücret ödeneceği açıklandı. Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise 800 bin euro daha verileceği belirtildi. Hemen ardından da Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladı. 25 yaşındaki futbolcu dün resmi imzayı atarak Hollanda ekibine katıldı.
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