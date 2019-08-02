02 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Adebayor cepte! İşte hedefteki diğer isimler

Fırtına'da Adebayor cepte! İşte hedefteki diğer isimler
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.08.2019

, golcü transferinde son hamlelerini yapıyor. Sturridge sürekli zaman isteyince yönetim Togolu santrfora yöneldi. Bu gece 24.00’e kadar forvet edilmezse Prag maçında elde sadece Ekuban kalacak. Adebayor 1+1 yıllık imzayı atabilir.

, 8 Ağustos'ta Avrupa Ligi'nde ile oynayacağı maç için bugün 24.00'e kadar 'ya listeyi bildirmek zorunda. Bordo-mavililer kalan kısa sürede forvet transferini bitirip Avrupa'da oynatmak istiyor. Aksi halde tek forvet Ekuban kalacak. Bu nedenle elini çabuk tutmak isteyen Fırtına, 29 yaşındaki İngiliz santrfor Sturridge'nin sürekli zaman istemesi üzerine listenin ikinci sırasında yer alan 'a yöneldi. ekibi, Togolu futbolcuya 1.5 milyon euro'dan 1 yıllık teklif sunmuştu. 35 yaşındaki forvet ise 2 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme istedi.

Adebayor'un menajeri Semih Usta "Trabzonspor ile görüşmelerimiz devam ediyor. Adebayor Trabzonspor'dan 2 yıllık sözleşme talep etti. 6 ay sonra 'ne olacağım' diye düşünmemek istemiyor. Trabzonspor ise 1 yıllık sözleşme önerdi. Yıllık ücret konusunda fazla bir sıkıntı yok. Eğer iki taraf da biraz fedakarlık yaparsa Trabzonspor'a imza atar" dedi. Yönetimin daha fazla beklemeyerek tecrübeli forvete bugün imza attırabileceği dile getiriliyor. Dünyaca ünlü forvetin 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul edeceği belirtilirken, bu geceye kadar bu iş bitmezse Prag maçında tek seçenek Ekuban olacak.

76 MAÇTA 28 GOL ATTI

Kariyerinde Arsenal, Tottenham, Real Madrid, Manchester City gibi dev ekiplerde oynayan Adebayor son kulübü Başakşehir'de 76 maçta forma giydi. Fileleri 28 kez sarstı, takım arkadaşlarına 8 asist yaptı.

GENÇLERE HAYRAN

Adebayor verdiği bir röportajda Trabzonspor'un genç oyuncularını öve öve bitirememişti. Togolu yıldız "Yeni Messi Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı var. İkisi de harika. Bence Türk futbolu için büyük kazançlar" ifadelerini kullanmıştı. Trabzonspor taraftarı da sosyal medyada bu videoyu paylaştı.

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NIASSE:

Listede Everton'da forma giyen, Akhisarspor'un eski golcüsü de var. Karadeniz ekibi, kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Senegalli santrfor için harekete geçti. Everton'da fazla forma şansı bulamadığı için geçen sezon ara transferde 'ye kiralanmıştı. Trabzonspor'un, 1.82 boyundaki golcüyü kiralayabileceği belirtiliyor. İngiliz ekibi de onu göndermek istiyor. Niasse geçen sezon 13 maçta oynadı, gol atamadı.

DOUMBIA:

Hedefteki diğer isime Seydou Doumbia. Young Boys ve CSKA 'da sergilediği performansla yıldızlaşan ve 2015'te 14 milyon euro'ya Roma'ya transfer olan Fildişili yıldız, eski günlerini arıyor. 31 yaşındaki futbolcu, S. Lizbon'da forma giydikten sonra 2018'de Girona'ya gitti fakat umduğunu bulamadı. Girona, 2021'e kadar sözleşmesi olan Fildişili forvete kulüp arıyor. Doumbia geçen sezon Girona formasıyla 22 maçta 3 gol attı.

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