02 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

İşte Trabzonspor'un Sturridge teklifi

İşte Trabzonspor'un Sturridge teklifi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.08.2019

Fırtına, 'la sözleşmesi biten ile masaya oturmuştu. Fransız Foot Mercato sitesi, bordo-mavililerin İngiliz golcüye yaptığı teklifi duyurdu.

Özel haberde 29 yaşındaki forvete yıllık 2 milyon euro önerildiği ancak 'nin daha yüksek taleplerde bulunduğu ifade edildi. Bonservisinin elinde olmasının kendisine sağladığı avantajı kullanmak isteyen yıldızın 3 milyon euro maaşın yanı sıra 2 milyon euro da imza parası istediği öğrenildi.

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