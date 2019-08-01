01 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da!

Trabzonspor’un yeni transferi Ivanildo Fernandes İstanbul’a geldi. A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel, Son Sayfa programına bağlanarak transfere dair flaş gelişmeleri ve detayları aktardı.
01.08.2019

Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi 01.08.2019
Trabzonspor'dan defansa takviye Trabzonspor'dan defansa takviye 31.07.2019
Trabzonspor'dan CAS'a tepki Trabzonspor'dan CAS'a tepki 31.07.2019
Trabzonspor'da Sturridge heyecanı Trabzonspor'da Sturridge heyecanı 31.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor Obi Mikel'e kavuştu Trabzonspor Obi Mikel'e kavuştu 29.07.2019
Trabzonspor''da stoper harekatı Trabzonspor''da stoper harekatı 29.07.2019
Trabzonspor 52 yaşında Trabzonspor 52 yaşında 29.07.2019
Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı sözleri Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı sözleri 28.07.2019
Transfer bombası patladı! Sturridge... Transfer bombası patladı! Sturridge... 26.07.2019
Trabzonspor'dan Sturridge atağı Trabzonspor'dan Sturridge atağı 26.07.2019
Ünal Karaman: Gençlerimiz iyi geliyor Ünal Karaman: Gençlerimiz iyi geliyor 25.07.2019
Ünal Karaman'dan oyunculara fırça! Ünal Karaman'dan oyunculara fırça! 25.07.2019
Karaman'dan transfer açıklaması Karaman'dan transfer açıklaması 23.07.2019
Ahmet Ağaoğlu ayakkabılarını Abdülkadir Ömür'e verdi Ahmet Ağaoğlu ayakkabılarını Abdülkadir Ömür'e verdi 23.07.2019
Ahmet Ağaoğlu o ayakkabıları Abdülkadir'e imzalattı Ahmet Ağaoğlu o ayakkabıları Abdülkadir'e imzalattı 23.07.2019
Vaclav Jilek: En zor rakiplerden biri Vaclav Jilek: "En zor rakiplerden biri" 23.07.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Münih'te dev transfer zirvesi! İşte hedefteki isimler
Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Galatasaray'a gelmesinin sebebi...
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi!
Galatasaray'da transfer şov başlıyor! Tam 3 isim
Tottenham - Bayern Münih maçından kareler
Sosyal medyada Ozan Tufan çılgınlığı! "Futbol tarihinin en iyi 8 numarası"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör