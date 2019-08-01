01 Ağustos 2019, Perşembe
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Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da!
Trabzonspor’un yeni transferi Ivanildo Fernandes İstanbul’a geldi. A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel, Son Sayfa programına bağlanarak transfere dair flaş gelişmeleri ve detayları aktardı.
01.08.2019
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