28 Temmuz 2019, Pazar
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Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı sözleri
Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Parma'yla 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Ünal Karaman kadro rekabetine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Yusuf Yazıcı'yla aralarında hiçbir problemin olmadığını da belirten Karaman "O benim değerlim" ifadelerini kullandı.
28.07.2019
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