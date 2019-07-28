Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı sözleri

Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Parma'yla 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Ünal Karaman kadro rekabetine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Yusuf Yazıcı'yla aralarında hiçbir problemin olmadığını da belirten Karaman "O benim değerlim" ifadelerini kullandı.