03 Ağustos 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı

Fırtına Prag maçı hazırlıklarına başladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.08.2019

, Avrupa Ligi 3. eleme turunda ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı. İkinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da tamamlayarak Türkiye'ye dönen bordo-mavililer, 3 günlük iznin ardından teknik direktör yönetiminde, 'nde çalıştı.

Antrenman öncesinde, kulüp personeli, futbolcular ve teknik heyet fotoğraf çektirdi.

Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, yönetim kurulu üyeleri Ömer Sağıroğlu, Özer Bayraktar, Yalçın Orhan, Dursun Ali Sakarya ve Lokman Sadıklar'ın da takip ettiği antrenmana taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.

Antrenmana milli takımlarda bulunan Atakan Gündüz ve Taha Balcı ile tedavisine devam edilen Donis Avdijaj katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan ve tedavileri yapılan Abdülkadir Parmak ve Yusuf Yazıcı salonda çalıştı.

Tedavisi süren Onazi, salon çalışmasının ardından koşu yaptı. Fıratcan Üzüm ise tedavisinin ardından takımdan ayrı özel çalıştı. Antrenmana katılan İranlı stoper Majid Hosseini de kontrollü idman yaptı.

Bordo-mavililer maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.




Kaynak: AA
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