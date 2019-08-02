Trabzonspor Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı. İkinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da tamamlayarak Türkiye'ye dönen bordo-mavililer, 3 günlük iznin ardından teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.
Antrenman öncesinde, kulüp personeli, futbolcular ve teknik heyet fotoğraf çektirdi.
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, yönetim kurulu üyeleri Ömer Sağıroğlu, Özer Bayraktar, Yalçın Orhan, Dursun Ali Sakarya ve Lokman Sadıklar'ın da takip ettiği antrenmana taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.
Antrenmana milli takımlarda bulunan Atakan Gündüz ve Taha Balcı ile tedavisine devam edilen Donis Avdijaj katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan ve tedavileri yapılan Abdülkadir Parmak ve Yusuf Yazıcı salonda çalıştı.
Tedavisi süren Onazi, salon çalışmasının ardından koşu yaptı. Fıratcan Üzüm ise tedavisinin ardından takımdan ayrı özel çalıştı. Antrenmana katılan İranlı stoper Majid Hosseini de kontrollü idman yaptı.
Bordo-mavililer maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"