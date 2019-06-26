Trabzonspor'dan Marcus Berg atağı

Bordo-mavililer, Al-Ain ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki hücum oyuncusu ile olan temaslarını sıklaştırdı. Menajeri ile görüşen Trabzonspor yönetimi, maksimum rakam olarak 1.2 milyon euro verebileceklerini iletti

Trabzonspor yeni forvetini arıyor... Karadeniz ekibinin gündeminde birçok isim yer alırken Marcus Berg bir adım öne çıkmış durumda. 32 yaşındaki futbolcunun, Al-Ain ile olan sözleşmesi sona erdi. Bu da transferin önünü açan en büyük etken. Teknik direktör Ünal Karaman ve scout ekibinin onay vermesinin ardından bordo-mavili yönetim kolları sıvadı. İsveçli futbolcunun menajeri ile görüşmeler iyice sıklaştı. Trabzonspor, Marcus Berg'in menajerine şartları açık şekilde anlattı. Fazla esneklik payına sahip olmadıklarını da belirttiler.

ALTERNATİFİ VAR

Karadeniz ekibinin yöneticileri, Marcus Berg'in menajeriyle yaptıkları görüşmede verebilecekleri maksimum ücreti söylediler. Trabzonsporlu yöneticiler, 32 yaşındaki futbolcuya yıllık maksimum 1.2 milyon euro ödeyebileceklerini kaydettiler. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al- Ain'den ayrıldıktan sonra yeniden Avrupa'ya dönmek istediğini açıklayan Berg'in vereceği cevaba göre Trabzonspor'un transferdeki rotası da şekillenecek. Bordomavili ekibin gündeminde sadece Marcus Berg yok. Karadeniz temsilcisi 4 alternatifle daha temasta.

BAŞARILARI

* İsveç Ligi gol krallığı 2007 (14 gol)

* UEFA U-21 Şampiyonası'nda gol krallığı 2009 (7 gol)

* UEFA U-21 Şampiyonası'nın en iyi oyuncusu (2009)

* Yunan Ligi'nde yılın en değerli oyuncusu ödülü (2013- 14, 2015-16 ve 2016-17)

* Yunan Ligi gol krallığı 2016-17 (22 gol)

* Yunanistan Kupası'nda gol krallığı 2013-14 (7 gol)

* BAE Ligi gol krallığı 2017- 18 (25 gol)

HALİL ZORDA

Kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek isteyen Halil Dervişoğlu'nun bu arzusu zora girdi. Bordo-mavililer, Sparta Rotterdam ile yaptığı pazarlıklardan istediği sonucu alamadı. Son olarak Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu devreye girdi ve Hollanda ekibiyle masaya oturdu. Ancak Sparta, 1.5 milyon euro'dan daha düşük bir bonservise 19 yaşındaki forveti vermeyeceklerini belirttiler. Halil Dervişoğlu transferi, şu an itibarıyla rafa kalktı. Trabzonspor yeni bir fırsat çıkarsa bu dosyayı yeniden açacak.