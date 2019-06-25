25 Haziran 2019, Salı
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Trabzonsporlu genç Juventus'un radarında
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Juventus, Trabzonspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Behlül Aydın'ı yakından takip ediyor.
25.06.2019
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