Trabzonspor'dan Adil Demirbağ hamlesi

Trabzonspor, 21 yaşındaki savunmacı için Adana Demirspor ile görüşmelere başladı. Gazişehir de genç isimle ilgileniyor

Bordo-mavililer gelecek sezon eksiksiz bir kadro kurmayı planlıyor. Bunun için de sadece sahaya çıkacak 11'i değil, görev verildiğinde takımın gücünü düşürmeyecek bir yedek kulübesi de hazırlıyor. Trabzonspor'un gündemine giren son isim Adil Demirbağ oldu. 21 yaşındaki genç oyuncunun Adana Demirspor ile 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, Güney ekibine 100 bin euro'luk bir teklif sundu ve cevap bekliyor. Gazişehir de peşinde. Zargo Toure ile yol ayrımında olan Trabzonspor, Adil'i Hüseyin Türkmen ve Hosseini ile rekabete girecek bir oyuncu olarak görüyor. Ana hedef Gençlerbirliği forması giyen Mert Çetin'di ancak istenilen bonservis bedeli yüksek gelince rota Adil'e kırıldı.

3 GOLÜ VAR

Adil Demirbağ geçen sezon Karagümrük ve Adana Demirspor formalarını terletti. 20 resmi maçta forma giydi. 3 golü bulunuyor. 6 sarı kart gördü, kırmızı kartla hiç cezalandırılmadı.