26 Haziran 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Adil Demirbağ hamlesi

Fırtına'dan Adil Demirbağ hamlesi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.06.2019

, 21 yaşındaki savunmacı için ile görüşmelere başladı. Gazişehir de genç isimle ilgileniyor

Bordo-mavililer gelecek sezon eksiksiz bir kadro kurmayı planlıyor. Bunun için de sadece sahaya çıkacak 11'i değil, görev verildiğinde takımın gücünü düşürmeyecek bir yedek kulübesi de hazırlıyor. 'un gündemine giren son isim oldu. 21 yaşındaki genç oyuncunun ile 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor. temsilcisi, Güney ekibine 100 bin euro'luk bir teklif sundu ve cevap bekliyor. Gazişehir de peşinde. Zargo Toure ile yol ayrımında olan Trabzonspor, Adil'i Hüseyin Türkmen ve Hosseini ile rekabete girecek bir oyuncu olarak görüyor. Ana hedef forması giyen 'di ancak istenilen bonservis bedeli yüksek gelince rota Adil'e kırıldı.

3 GOLÜ VAR

Adil Demirbağ geçen sezon Karagümrük ve Demirspor formalarını terletti. 20 resmi maçta forma giydi. 3 golü bulunuyor. 6 sarı kart gördü, kırmızı kartla hiç cezalandırılmadı.

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