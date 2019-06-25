25 Haziran 2019, Salı

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Abdülkadir Ömür tatilde de boş durmuyor

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, tatilde de boş durmuyor. Başarılı oyuncu, sahada olduğu gibi havuzda da top kontrolüyle yeteneğini gösterdi.
25.06.2019

Abdülkadir Ömür tatilde de boş durmuyor Abdülkadir Ömür tatilde de boş durmuyor 25.06.2019
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