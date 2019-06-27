27 Haziran 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Campi 'Trabzon' dedi

Campi 'Trabzon' dedi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.06.2019

Fırtına, 28 yaşındaki savunmacı için ısrarcı. Arjantin’den de güzel haberler geliyor. Campi ve menajeri, Estudiantes yönetimine “’yı istiyoruz” mesajını ilettiler

ekibinin uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Gaston Campi, menajeri ve ailesiyle son durumu masaya yatırdı. Bordo- mavililer, 28 yaşındaki stoperi almak için uğraşırken, Arjantinli oyuncu da boş durmuyor. 1.93 boyundaki dev savunmacı, ailesi ve menajeriyle görüşüp transferdeki rotasını net olarak belirledi. Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Chaves'te oynayan Campi, kariyerini 'da sürdürmek istediğini Estudiantes yönetimine net olarak bildirdi. Tecrübeli savunma oyuncusuyla en ciddi ilgilenen kulüp . Karadeniz temsilcisinin önce 700 bin ardından 850 bin euro'luk reddedilen iki teklifi var ancak Campi için bu rakamları veren başka bir kulüp de yok. Trabzonspor'un ciddi şekilde bastırması, 'nın yetiştiği kulüp Estudiantes ile bordo-mavililer için aracı olması ve Campi'nin Trabzonspor'u işaret etmesiyle transferin mutlu sonla noktalanması bekleniyor.

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