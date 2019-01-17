17 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Yarı kombine

Yarı kombine
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2019

İkinci devre için 'yarı sezon' kombine satışı yarın başlıyor.

İkinci devre için 'yarı sezon' kombine satışı yarın başlıyor. Fiyatlar: Platium B Blok 2.250 , A-C Blok: 2 bin, VIP Gold: 1250, Silver: Bin TL, Batı 1: 450, Batı 2: 350, Doğu 1: 300, Doğu 2: 250, Doğu 3: 200, Kale Arkaları: 125 TL.

YOĞUN İLGİ
'in 18. haftasında pazar günü Stadı'nda oynanacak maçının biletleri satışa sunulmuştu. En ucuzunun 35 TL'ye satıldığı biletlere taraftarın ilgisi yoğun. İlginin daha da artması bekleniyor.

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