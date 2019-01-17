Yarı kombine

İkinci devre için 'yarı sezon' kombine satışı yarın başlıyor.

İkinci devre için 'yarı sezon' kombine satışı yarın başlıyor. Fiyatlar: Platium B Blok 2.250 TL, A-C Blok: 2 bin, VIP Gold: 1250, Silver: Bin TL, Batı 1: 450, Batı 2: 350, Doğu 1: 300, Doğu 2: 250, Doğu 3: 200, Kale Arkaları: 125 TL.



YOĞUN İLGİ

Süper Lig'in 18. haftasında pazar günü Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak Başakşehir maçının biletleri satışa sunulmuştu. En ucuzunun 35 TL'ye satıldığı biletlere taraftarın ilgisi yoğun. İlginin daha da artması bekleniyor.