Spor Toto Süper Lig'e yükselecek olan son takım belli olacak. TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Çorum FK sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Çorum FK - Bodrum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çorum FK - Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Çorum FK ile Bodrum FK play-off yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Çorum FK - Bodrum FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇORUM FK - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Bodrum FK maçı 20 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Çorum FK - Bodrum FK MAÇI CANLI İZLE