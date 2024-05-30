Trendyol 1. Lig play-off final maçında Sakaryaspor, Bodrum FK'ya 3-1 mağlup oldu ve Süper Lig bileti şansını kaybetti. Mücadelenin ardından Sakaryaspor'un ezeli rakibi Kocaelispor sosyal medya üzerinden gönderme yaptı. İşte yapılan paylaşım...