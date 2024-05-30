Trendyol 1. Lig play-off final maçında Sakaryaspor ile Bodrum FK kozlarını paylaştı.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum FK 3-1 kazandı ve Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
Sakaryaspor'un tek golü 72. dakikada Dimitrov'dan geldi.
Bodrum FK'da ise golleri 19. dakikada Gökdeniz Bayraktar, 95. dakikada Celutska ve 103. dakikada Tunahan Akpınar kaydetti.
Sakaryaspor'da Rotman karşılaşmanın 44. dakikasında kırmızı kart gördü.
Bodrum FK'da ise 105+4. dakikada Tunahan Akpınar kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.