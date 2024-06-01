💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! | Sayısal Loto çekilişi sonuçları 1 Haziran Cumartesi 2024

Milli Piyango çekilişleri Çılgın Sayısal Loto heyecanıyla devam ediyor. Milyonlarca vatandaş için haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'da şanslı numaraları tutturan kişi, bu hafta büyük ödülün sahibi olacak. Şans oyunları sevenlerin arama motorlarında sorguladığı 1 Haziran Cumartesi Sayısal Loto sonuçları' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2024- 11:20