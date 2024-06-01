TFF 2. Lig play-off final maçında 1461 Trabzon ile Iğdır kozlarını paylaşacak. Trendyol 1. Lig'e yükselmek isteyen iki ekip sahada galibiyet için yer alacak. Sivas'ta oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki,1461 Trabzon - Iğdır maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

1461 Trabzon - Iğdır maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig'de heyecan play-off final maçıyla devam ediyor. 1461 Trabzon ile Iğdır kozlarını paylaşacak. Normal sezonu 4. sırada tamamlayan 1461 Trabzon ve Iğdır, Trendyol 1. Lig'e yükselmek için yarışacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, 1461 Trabzon - Iğdır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

1461 TRABZON - IĞDIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

1461 Trabzon - Iğdır maçı 2 Haziran Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadele A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

1461 TRABZON - IĞDIR MAÇI CANLI İZLE