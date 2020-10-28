28 Ekim 2020, Çarşamba

TEKNOLOJİ

Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak? Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ertelendi mi? İşte detaylar...

Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak?
TEKNOLOJİ
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

CD Project RED'in uzun zamandır beklenen oyunu 2077 hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Oyunun hakkında sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama geldi. Peki, Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak? Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ertelendi mi?

Uzun zamandır tanıtımlarıyla oyunseverlerin hayallerini süsleyen ve çıkışı dört gözle beklenen 2077 hakkında yeni bir açıklama geldi. Yıl boyunca CD Project RED tarafından iki kez ertelenen Cyberpunk 2077, Gold statüsüne ulaşmasına rağmen üçüncü kez ertelendi.

CYBERPUNK 2077 NE ZAMAN ÇIKACAK?

CD Project RED, oyunun planlanan tarihten 21 gün sonra yani 10 Aralık'ta çıkış yapacağını açıkladı.

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