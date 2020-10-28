28 Ekim 2020, Çarşamba
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Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak? Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ertelendi mi? İşte detaylar...
CD Project RED'in uzun zamandır beklenen oyunu Cyberpunk 2077 hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Oyunun çıkış tarihi hakkında sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama geldi. Peki, Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak? Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ertelendi mi?
Uzun zamandır tanıtımlarıyla oyunseverlerin hayallerini süsleyen ve çıkışı dört gözle beklenen Cyberpunk 2077 hakkında yeni bir açıklama geldi. Yıl boyunca CD Project RED tarafından iki kez ertelenen Cyberpunk 2077, Gold statüsüne ulaşmasına rağmen üçüncü kez ertelendi.
CYBERPUNK 2077 NE ZAMAN ÇIKACAK?
CD Project RED, oyunun planlanan tarihten 21 gün sonra yani 10 Aralık'ta çıkış yapacağını açıkladı.
We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020
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