02 Haziran 2020, Salı

TEKNOLOJİ

Facebook yeni özelliğini duyurdu! Tüm gönderileri silmek artık mümkün!

Facebook yeni özelliğini duyurdu!
TEKNOLOJİ
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Giriş Tarihi: 02.06.2020

son dönemlerde sık sık kullanıcı memnuniyeti adına yeni özellikler getiriyor. Eski gönderileri hızlı bir şekilde silmenin oldukça zor olduğu Facebook bu duruma yeni bir çözüm getirdi. özelliği ile toplu işlem yapmak artık mümkün.

çok eski ve silmek istediğiniz gönderileri silebilmenizi sağlayacak ve büyük bir kolaylık sunacak yeni bir özellik getirdi. Facebook, '' isimli yeni özelliğini duyurdu. Özellik bugünden itibaren kullanıcılara açılacak.

GÖNDERİLERİ YÖNET ÖZELLİĞİ İLE SİL VEYA ARŞİVLE

Facebook, 'Gönderileri Yönet' isimli bu ile eski tarihli gönderilerinizi etiketlenenlerin isimleri, içeriğin türü ve tarihine göre filtreleyebilmenizi sağlıyor. Bu yeni özellik sayesinde profilinizi düzenli ve daha şık tutmanız mümkün olacak. Gönderilerin tamamen silinmesini istemeyen kullanıcılar için de arşivleme özelliği getirildi. Tıpkı 'da olduğu gibi gönderiler arşivlenebilecek.

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