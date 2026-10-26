Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Ligde 19 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Fenerbahçe ise zorlu RAMS Park deplasmanından galibiyetle ayrılarak puanını 19'a yükseltmeyi ve şampiyonluk yarışında rakibini yakalamayı hedefliyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Ligde 19 puanla lider olan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkarmak istiyor. 16 puanla üçüncü sırada bulunan sarı-lacivertliler ise deplasmanda kazanarak puanını 19'a yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray, son lig maçında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe, üst üste üç lig galibiyetiyle derbiye geliyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Batrakov, Barış, Yunus, Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Lukaku.



DERBİDE 1. DAKİKADA GERGİNLİK

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe derbilerindeki performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli rakibine karşı çıktığı maçlarda attığı gollerle öne çıkan Nijeryalı futbolcu, bu sezonki ilk Fenerbahçe derbisinde de 2 gol kaydetti.

FENERBAHÇE İLK YARIDA SINIFTA KALDI



Galatasaray derbisinin ilk yarısını 2-0 geride kapatan Fenerbahçe, hücum istatistikleriyle dikkat çekti. Sarı-lacivertliler ilk 45 dakikada rakip kaleye şut çekemezken yüzde 32 topla oynama oranında kaldı.

DERBİDEN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail kartal, son oynanan Slavia Prag mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, RAMS Park'ta oynanan müsabakada, Slavia Prag karşısında sakatlanan Ake'nin yerine Levent Mercan'ı sahaya sürdü.

Kerem Aktürkoğlu'nun yerine İrfan Can Kahveci'ye formayı veren İsmail Kartal, Vedat Muric'in yerine ise Belçikalı forvet Romelu Lukaku'yu ilk 11'de başlattı.

Galatasaray karşısında kalede Ederson görev yaparken, savunmada Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown ve Levent Mercan forma giydi. Savunmanın önünde N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattında İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood ve Oğuz Aydın yer aldı. Fenerbahçe, gol yollarında ise Romelu Lukaku'ya güvendi.

ARCHIE BROWN SOL STOPERDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçında sakatlanan Nathan Ake'nin yokluğunda sol stoperde Archie Brown'a şans verdi.

Bu sezon forma giydiği 15 maçta da sol bek bölgesinde oynayan Brown, Galatasaray karşısında stoperde sahaya çıktı.

İngiliz futbolcu, daha önce Gent formasıyla 9 maçta, Lausanne formasıyla da 15 mücadelede stoper olarak sahaya çıkmıştı.

İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde üç oyuncusundan yararlanamadı.

Ameliyat edilen İspanyol yıldız Marco Asensio'nun yanı sıra Slavia Prag maçında sakatlanan Nathan Ake, takımlarını yalnız bıraktı.

Sakatlığını atlatan Mert Müldür ise maç kadrosunda yer aldı.

FENERBAHÇE TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Park'ta kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

Yaklaşık 2 bin 500 sarı-lacivertli taraftar, Kadıköy'den hareket eden otobüslerle RAMS Park'a gelerek takımlarına destek verdi.

İKİ İSİM İLK HEYECANINI YAŞADI

Fenerbahçe'de iki oyuncu, ilk kez Galatasaray derbisinde boy gösterdi.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı isimler Mason Greenwood ve Romelu Lukaku, kariyerlerinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de Kojo Oppong da ilk derbi heyecanını yedek kulübesinde yaşadı.

TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULAR SAHA İÇİNDE TOPLANDI

Fenerbahçe'de teknik ekip ve futbolcular, karşılaşma öncesinde saha ortasında toplandı.

Teknik direktör İsmail Kartal, bütün futbolcuları yanına çağırırken, teknik heyetin tamamı ve kadroda olan bütün oyuncular bir araya geldi.



SERGEN YALÇIN DERBİYİ STATTAN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini stadyumdan izledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu müsabakayı hafta içinde göreve başlayan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın stadyumdan takip etti. Yalçın, bu önemli müsabakayı yardımcı antrenörü Murat Kaytaz ile birlikte protokol tribününden izledi.

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RAMS PARK'TA ZEMİN DİKKAT ÇEKTİ!

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Batrakov'un pasında sol kanatta topla buluşan Jakobs, meşin yuvarlağı Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ederson, ayaklarıyla topu önledi.

17. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

20. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla uzak direğin üstünden auta çıktı.

29. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Osimhen, ceza sahasına girdikten hemen sonra sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-0.

38. dakikada Batrakov'un pasında savunmanın arkasına sarkan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan Jakobs'un kullandığı taçta kaleci Ederson, yumruklarıyla meşin yuvarlağı ceza sahası dışına gönderdi. Dönen topu önünde bulan Sanchez'in şutunda kale önündeki Osimhen, kafayla dokunarak topu filelerle buluşturdu: 2-0.

45+2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Batrakov'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Lukaku

Goller: Dk. 29 ve 44 Osimhen (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 10 İrfan Can Kahveci, Dk. 12 Skriniar, Dk. 31 Kante (Fenerbahçe), Dk. 19 Sanchez (Galatasaray)

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da başladı. Karşılaşma, Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanıyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy.