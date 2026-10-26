Trabzonspor'dan tarihi geri dönüş! Rize'de 7 gollü düello

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 4-3 mağlup etti. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıdaki etkili performansıyla geri dönüşe imza atarken Franculino Dju attığı iki golle galibiyette başrol oynadı.Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3 puanla ayrıldı. Franculino Dju, attığı iki golle galibiyetin mimarlarından oldu.

İLK YARIDA RİZESPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan Karadeniz derbisine hızlı başlayan ev sahibi ekip, Gennaro Borelli'nin 12 ve 32. dakikalarda kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İlk 45 dakikada istediği oyunu sahaya yansıtamayan Trabzonspor, soyunma odasına iki farklı geride gitti.

TRABZONSPOR GERİ DÖNDÜ, DJU GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıya etkili başlayan Trabzonspor, 49. dakikada Meliha Kabasakal'ın golüyle farkı bire indirdi. Bordo-mavililer, yalnızca iki dakika sonra Aral Şimşir'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Baskısını sürdüren konuk ekip, 57. dakikada Franculino Dju'nun golüyle 3-2 öne geçti. Ancak Çaykur Rizespor, 69. dakikada Qazim Laçi ile eşitliği yeniden sağladı.

Karşılaşmanın son bölümünde galibiyet için yüklenen Trabzonspor'da Franculino Dju, 83. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Yıldız futbolcunun golüyle 4-3 öne geçen bordo-mavililer, kalan dakikalarda üstünlüğünü korudu ve zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR PUANINI 19'A YÜKSELTTİ

Bu sonuçla Trabzonspor, ligdeki puanını 19'a yükseltti. Bordo-mavililer, geride kalan 9 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Çaykur Rizespor ise 10 puanda kaldı. Yeşil-mavili ekip, 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts ile oynanan maçın ilk 11'ine göre kadroda 2'si zorunlu 7 değişiklik yaptı.

UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Trabzonspor, sahaya Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Salah, Muçi, Aral Şimşir ve Franculino ilk 11'iyle çıktı.

Teknik direktör Reis, Hearts maçının ilk 11'ine göre kadroda 2'si zorunlu 7 değişikliğe gitti.

Hearts mücadelesinin ilk 11'inde yer alan oyunculardan Samet Akaydin, Folcarelli, Cenk Özkacar, Cabral ve Saviolo, Çaykur Rizespor karşısında yedek kulübesinde oturdu.

Yabancı kontenjanı nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyen Mendy ve Bouchouari ise kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yerine Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Muçi ve Aral Şimşir ilk 11'de görev yaptı.

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Batagov, Onuachu ve Malinovskyi de forma giyemedi.

Bu arada Trabzonspor taraftarı, tribünde kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

ÇAYKUR RİZESPOR CEPHESİ

Çaykur Rizespor ise sahaya Fofana, Mithat Pala, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Emrecan Bulut ve Borrelli ilk 11'iyle çıktı.

Teknik direktör Recep Uçar, ligin 8. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile oynanan maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Sowe ve Mihaila yedekler arasında yer alırken, Emrecan Bulut ve Borrelli ilk 11'de görev aldı.

Yeşil-mavili ekipte İtalyan futbolcu Borrelli, ligde ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Çaykur Rizespor'da sakatlıkları devam eden Khusniddin Alikulov ve Ahmed Kutucu, kadroda yer almadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Çaykur Rizespor atağında, ceza yayının gerisinden Laçi'nin şutunda, kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.

12. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mithat Pala, meşin yuvarlağı içeriye gönderdi. Borrelli'nin şutunda top, fileleri havalandırdı: 1-0.

22. dakikada Aral Şimşir'in içeriye gönderdiği topla buluşan Franculino'nun şutunda, kaleci Fofana gole izin vermedi.

32. dakikada Çaykur Rizespor, farkı 2'ye çıkardı. Mebude'nin ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla kalenin önünde buluşan Borrelli'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

34. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kazandığı köşe atışını Salah kullandı. Melih Kabasakal'ın vuruşunda, kaleci Fofana topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Salah'ın pasında topla ceza alanına giren ve rakibinden sıyrılan Muçi, kaleci Fofana'nın açıldığı pozisyonda meşin yuvarlağı altıpasa çevirdi. Melih Kabasakal, topu boş kaleye gönderdi: 2-1.

51. dakikada bordo-mavili ekip eşitliği sağladı. Muçi'nin yerden pasında topa sahip olan Aral Şimşir, kaleci Fofana ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.

57. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın pasında topla buluşan Muçi'nin ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Fofana'dan seken meşin yuvarlağı Franculino ağlara yolladı: 2-3.

68. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Ceza yayı önündeki Mebude'nin bekletmeden pasında topla buluşan Laçi'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3.

73. dakikada Trabzonspor'un kazandığı serbest atışta topun başına geçen Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak, kaleci Fofana'da kaldı.

84. dakikada bordo-mavili ekip yeniden öne geçti. Muçi'nin pasında ceza sahasının sol çaprazından Franculino'nun şutunda, top ağlarla buluştu: 3-4.

Trabzonspor, sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı (Dk. 79 Diakite), Mebude (Dk. 71 Doicaru), Olawoyin, Laçi (Dk. 79 Can Bozdoğan), Emrecan Bulut (Dk. 59 Mihaila), Borrelli (Dk. 72 Sowe)

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 61 Cabral), Melih Kabasakal (Dk. 61 Ozan Tufan), Fabinho (Dk. 46 Folcarelli), Salah (Dk. 86 Saviolo), Muçi, Aral Şimşir (Dk. 89 Cenk Özkacar), Franculino

Goller: Dk. 12 ve 32 Borrelli, Dk. 68 Laçi (Çaykur Rizespor), Dk. 49 Melih Kabasakal, Dk. 51 Aral Şimşir, Dk. 57 ve 84 Franculino (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Recep Uçar (Teknik direktör) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Ariss, Dk. 60 Borrelli (Çaykur Rizespor), Dk. 38 Fabinho, Dk. 55 Melih Kabasakal (Trabzonspor)