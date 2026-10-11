Beşiktaş'ın Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında zirve takibini sürdüren Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında zirve takibini sürdüren Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Miretti, Cerny, Trossard, Vlahovic.
Kocaelispor: Serhat, Uğur, Emir, Onur, Show, Tayfur, Berkan, Susoho, Metehan, Gonçalo, Agyei.
BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Kocaelispor maçı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.