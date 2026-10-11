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Beşiktaş'ın Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında zirve takibini sürdüren Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Beşiktaş'ın Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında zirve takibini sürdüren Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Miretti, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Emir, Onur, Show, Tayfur, Berkan, Susoho, Metehan, Gonçalo, Agyei.

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kocaelispor maçı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

#Trendyol Süper Lig #Kocaelispor #Tüpraş Stadyumu
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