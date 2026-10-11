Beşiktaş'ın Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında zirve takibini sürdüren Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.