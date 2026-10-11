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Dolmabahçe'de Beşiktaş lehine penaltı kararı!

Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasının 29. dakikasında Tayfur Bingöl'ün yaptığı müdahale sonucu Tiago Djalo yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

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Dolmabahçe'de Beşiktaş lehine penaltı kararı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 29. dakikasında, Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda yaşanan ikili mücadele, penaltıya sebebiyet verdi.

Tayfur Bingöl ile Tiago Djalo'nun mücadelesinde Tayfur Bingöl'ün müdahalesi sebebiyle hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi.

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Dolmabahçe'de Beşiktaş lehine penaltı kararı! - 1

#Tayfur Bingöl #Trendyol Süper Lig #Kocaelispor #Beşiktaş
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