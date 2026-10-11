Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Vaclav Cerny maça devam edemedi
Beşiktaş-Kocaelispor mücadelesinin 38. dakikasında sakatlanan Vaclav Cerny, yerini İlhan Fakılı'ya bıraktı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 39. dakikasında Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny, 38. dakikada Show'un yolladığı uzun topu kesmesinin ardından kendini yere bıraktı. Sakatlık yaşayan Cerny maça devam edemedi.
İLHAN FAKILI OYUNA GİRDİ
Çek futbolcunun yerine 39.dakikada İlhan Fakılı oyuna dahil oldu.