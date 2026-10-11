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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Vaclav Cerny maça devam edemedi

Beşiktaş-Kocaelispor mücadelesinin 38. dakikasında sakatlanan Vaclav Cerny, yerini İlhan Fakılı'ya bıraktı.

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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Vaclav Cerny maça devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny, 38. dakikada Show'un yolladığı uzun topu kesmesinin ardından kendini yere bıraktı. Sakatlık yaşayan Cerny maça devam edemedi.

İLHAN FAKILI OYUNA GİRDİ

Çek futbolcunun yerine 39.dakikada İlhan Fakılı oyuna dahil oldu.

#Kocaelispor #Trendyol Süper Lig #Vaclav Cerny #Beşiktaş
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