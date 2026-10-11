Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında zirve takibini sürdüren Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında zirve takibini sürdüren Beşiktaş, sahasında Kocaelispor ile kozlarını paylaşıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.



BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR İLK 11'LER



Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Miretti, Cerny, Trossard, Vlahovic.



Kocaelispor: Serhat, Uğur, Emir, Onur, Show, Tayfur, Berkan, Susoho, Metehan, Gonçalo, Agyei.



MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş'ta İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, son oynanan mücadeleye göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Fabio Miretti, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Taylan Bulut ve İlhan Fakılı yer aldı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, milli aradan önce deplasmanda oynanan ve 3-2 kaybedilen Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasına göre 11'de 4 değişikliğe gitti.

Agbadou, Olaitan, Poku ve İlhan Fakılı'yı yedek soyunduran Italiano, yerine ise ilk 11'de Emirhan Topçu, Miretti, Cerny ve Trossard'ı sahaya sürdü.

MIRETTI İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın sezon başında renklerine bağladığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, Kocaelispor mücadelesine ilk 11'de başladı.

Bu sezon 3 maçta oyuna sonradan dahil olan Miretti, Körfez ekibi karşısında ilk kez 11'de kendine yer buldu.

Milli arada gerçekleştirilen antrenmanlarda temposuyla dikkati çektiği öğrenilen Miretti, Vincenzo Italiano'dan formayı kaptı.

OLAITAN YEDEK KULÜBESİNDE

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Kocaelispor müsabakasında yedek soyundu.

Bu sezon tüm kulvarlarda oynanan 13 mücadelenin 12'sinde ilk 11'de yer alan Beninli futbolcu, 1-0 kaybedilen Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlamıştı.

Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon kaptan Orkun Kökçü ve Salih Özcan ile orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞU

Beşiktaş-Kocaelispor maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenler ile bugün Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren vatandaşların anısına ilk düdük öncesinde saygı duruşu yapıldı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Beşiktaşlı taraftarlar, milli aranın ardından oynanan ilk iç saha maçı olan Kocaelispor müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde oyunculara tezahüratlarla destek olan siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine ayrılan alanı büyük ölçüde doldurdu. Taraftarlar, ilk düdüğün ardından büyük coşku yaşadı.

Kocaelisporlu taraftarlar da deplasman tribününde tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.



VINCENZO ITALIANO'NUN MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMALARI

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kocaelispor maçı saat 19:00'da başlıyor. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.