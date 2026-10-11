Beşiktaş, Dolmabahçe'de hata yapmadı! Kocaelispor, İstanbul'dan eli boş döndü

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor’u 2-1 mağlup ederek puanını 15’e yükseltti ve haftayı ikinci sırada tamamladı. Siyah-beyazlılarda Dusan Vlahovic, ligdeki gol serisini sürdürürken gözler şimdi UEFA Avrupa Ligi’ndeki Hoffenheim maçına ve ardından oynanacak Trabzonspor derbisine çevrildi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti ve haftayı Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Orkun Kökçü ve 31. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic kaydetti.

ORKUN KÖKÇÜ LİGDEKİ 2. GOLÜNÜ ATTI

Müsabakada gol perdesini açan Orkun Kökçü, Süper Lig'deki 2. golünü kaydetti.

Bu sezon ligdeki ilk golünü Diyarbakır deplasmanında Amed Sportif Faaliyetler karşısında atan Orkun Kökçü, toplamda ise 5. golüne ulaştı.

Orkun, bu sezonki Avrupa serüveninde ise Midtjylland (2) ve Kauno Zalgiris ağlarını havalandırdı.

VLAHOVIC GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısında da gollerine devam etti.

Karşılaşmanın 31. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Vlahovic, takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

Ligde görev aldığı son 4 maçta da fileleri havalandıran Vlahovic, toplamda 6 gole ulaştı. İlk gollerini Çorum FK maçında hat-trick yaparak atan siyah-beyazlı oyuncu, daha sonra görev aldığı Fenerbahçe ve Amed Sportif Faaliyetler müsabakalarının ardından Kocaelispor'u da boş geçmedi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligde 15 puana yükseldi. Kocaelispor ise haftayı ikinci sırada bitirmek için geldiği İstanbul'da 12 puanda kaldı.

HOFFENHEIM SONRASI DERBİ

Ligin gelecek maçında Beşiktaş, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanına gittikten 4 gün sonra derbide Trabzonspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

DOLMABAHÇE'DE YİNE KAZANDI

Beşiktaş, bu sezon iç sahada aldığı sonuçlarla Dolmabahçe'yi rakipleri için zorlu hale getirmeyi başardı.

Taraftarı karşısında oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş'ın eli boş gönderdiği son takım Kocaelispor oldu.

Siyah-beyazlılar, ligde ve Avrupa'da oynadığı 4'er maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde Eyüpspor, Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK'nin ardından Kocaelispor'u yenen Beşiktaş, Avrupa'da da Midtjylland, Hradec Kralove, Kauno Zalgiris ve Olimpik Marsilya'yı yendi.

Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.



CERNY DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta Çek futbolcu Vaclav Cerny, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 38. dakikasında rakip yarı alanda kendini yere bırakan siyah-beyazlı oyuncuya saha içinde hemen müdahale eden sağlık ekibi, teknik heyete Cerny'nin oyundan alınması gerektiğini işaret etti.

Teknik direktör Vincenzo Italiano da 39. dakikada Cerny'yi oyundan alarak İlhan Fakılı'yı sahaya sürdü.

KOCAELİSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 13 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş, Kocaelispor ile ligde oynadığı son 13 maçın 12'sinden galip ayrıldı.

Rakibine son olarak 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 kaybeden siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana oynadığı mücadelelerde 12 galibiyet, 1 de beraberlik yaşadı.

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş'ta İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, son oynanan mücadeleye göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Fabio Miretti, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Taylan Bulut ve İlhan Fakılı yer aldı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, milli aradan önce deplasmanda oynanan ve 3-2 kaybedilen Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasına göre 11'de 4 değişikliğe gitti.

Agbadou, Olaitan, Poku ve İlhan Fakılı'yı yedek soyunduran Italiano, yerine ise ilk 11'de Emirhan Topçu, Miretti, Cerny ve Trossard'ı sahaya sürdü.

MIRETTI İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın sezon başında renklerine bağladığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, Kocaelispor mücadelesine ilk 11'de başladı.

Bu sezon 3 maçta oyuna sonradan dahil olan Miretti, Körfez ekibi karşısında ilk kez 11'de kendine yer buldu.

Milli arada gerçekleştirilen antrenmanlarda temposuyla dikkati çektiği öğrenilen Miretti, Vincenzo Italiano'dan formayı kaptı.

OLAITAN YEDEK KULÜBESİNDE

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Kocaelispor müsabakasında yedek soyundu.

Bu sezon tüm kulvarlarda oynanan 13 mücadelenin 12'sinde ilk 11'de yer alan Beninli futbolcu, 1-0 kaybedilen Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlamıştı.

Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon kaptan Orkun Kökçü ve Salih Özcan ile orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞU

Beşiktaş-Kocaelispor maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenler ile bugün Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren vatandaşların anısına ilk düdük öncesinde saygı duruşu yapıldı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Beşiktaşlı taraftarlar, milli aranın ardından oynanan ilk iç saha maçı olan Kocaelispor müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde oyunculara tezahüratlarla destek olan siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine ayrılan alanı büyük ölçüde doldurdu. Taraftarlar, ilk düdüğün ardından büyük coşku yaşadı.

Kocaelisporlu taraftarlar da deplasman tribününde tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Djalo'nun ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Trossard'ın şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen, ayaklarıyla topu çıkardı.

18. dakikada Beşiktaş golü buldu. Orta sahadaki Murillo'nun savunmanın arkasına attığı pasa sağ kanattan Cerny hareketlendi. Çek futbolcunun sağ çaprazdan ceza sahası çizgisinin gerisine çıkardığı pasa gelişine yerden düzgün bir vuruş çıkaran Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

20. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Sissoho'nun sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü ve ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Agyei'nin kafa pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Sissoho'nun sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Nübel'in yüzüne çarptı ve kornere gitti.

27. dakikada Kocaelispor beraberliği sağladı. Soldan kullanılan kornerde Uğur Kaan Yıldız'ın kale önüne yaptığı ortada kaleci Nübel topu yumrukla uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Agyei'nin sırtına çarptı ve boşta kaldı. Altıpas içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Show'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-1.

29. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ taraftan Cerny'nin kullandığı kornerde Djalo, Tayfur Bingöl'le mücadelesinde yerde kalırken hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada Vlahovic'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak sağ köşeden filelere gitti: 2-1.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1'lik üstünlükle kapattı.

İkinci yarıya Kocaelispor hızlı başladı. 48'inci dakikada gelişen atakta savunmanın arkasına sarkan Metehan Altunbaş, kale önünde topa vurmak istedi ancak kaleci Nübel araya girdi. Metehan, altıpas içinde Nübel'in kontrol edemediği ve boşta kalan meşin yuvarlağı tamamlamak istedi ancak top üst direğe çarparak auta çıktı.

51. dakikada Miretti'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İlhan Fakılı'nın sert şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada ceza yayının sağından İlhan Fakılı'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yan direkten döndü. Dönen topu sol çaprazda önünde bulan Trossard'ın üst üste iki şutunda bu kez kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu (Dk. 71 Agbadou), Rıdvan Yılmaz (Dk. 71 Ouattara), Salih Özcan (Dk. 71 Ndidi), Orkun Kökçü (Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz), Miretti, Cerny (Dk. 39 İlhan Fakılı), Trossard, Vlahovic

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 87 Muharrem Cinan), Onur Öztonga (Dk. 87 Baku), Emir Ortakaya, Tayfur Bingöl (Dk. 71 Gulliksen), Show, Berkan Kutlu, Sissoho, Sousa (Dk. 61 Rivas), Agyei (Dk. 70 Aye), Metehan Altunbaş

Goller: Dk. 18 Orkun Kökçü, Dk. 31 Vlahovic (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 27 Show (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Tayfur Bingöl, Dk. 78 Serhat Öztaşdelen, Dk. 88 Selçuk İnan (Teknik direktör) (Kocaelispor), Dk. 78 Trossard (Beşiktaş)