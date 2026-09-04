Galatasaray, 5 gol çıkan Başakşehir deplasmanından galip ayrıldı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i Gabriel Sara'nın 90+1. dakikada bulduğu golle 3-1 mağlup ederek ligde üst üste 3. galibiyetini almış oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Galatasaray, Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Galatasaray'ın golleri; 17. dakikada Victor Osimhen, 71. dakikada Lucas Torreira ve 90+1. dakikada Gabriel Sara'dan gelirken Başakşehir'in gollerini 66. dakikada Eldor Shomurodov(P) ve 76. dakikada Davinson Sanchez(kendi kalesine) attı.

OSIMHEN VE LEMINA SAKATLANDI

Galatasaray'da Victor Osimhen, 33. dakikada sakatlanarak yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakırken Mario Lemina da 2. yarıya çıkmadı. Gabonlu oyuncu, devre arasında yerini Abdülkerim Bardakcı'ya bıraktı.

Hakem Kadir Sağlam, maçın 66. dakikasında Roland Sallai ile Abbosbek Fayzullaev'in ikili mücadelesinde Sallai'nin faul yaptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi. Başakşehir'de Eldor Shomurodov, penaltıyı gole çevirdi.

UMUT BOZOK OYUN DIŞINDA KALDI

Başakşehir'de oyuna 74. dakikada dahil olan Umut Bozok, 79. dakikada yaptığı sert hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

Galatasaray'ın 83. dakikada Gabriel Sara ile bulduğu gol, yapılan ortada Davinson Sanchez'in ofsaytta bulunması nedeniyle VAR kararıyla iptal edildi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde üst üste 3 maçtan galip gelmiş oldu ve puanını 10'a yükseltti. Başakşehir ise 3 maçtır ligde galip gelemiyor. İstanbul ekibi, ligdeki ilk 4 maçtan 4 puan toplamış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki İstanbul Başakşehir-Galatasaray maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Batrakov'un pasında sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayı önünden şutunda kaleci Deniz Dilmen, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada Yunus Akgün'ün uzun pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, altıpasın gerisinde sırtı kaleye dönük buluştuğu topa istediği gibi vuramadı. Meşin yuvarlak, kaleci Deniz'de kaldı.

16. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Torreira'nın kaptığı topla ceza yayı sağ çaprazında buluşan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp çizgiyi geçti. Oyunu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, VAR kararıyla golü verdi: 0-1.

27. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkteki Osimhen, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Batrakov'a indirdi. Rus oyuncu topa istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak Başakşehirli oyunculara geçti. Bu sırada Umut Güneş topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak isterken Sara'ya çarparak kaleye yönelen top direk dibinden auta çıktı.

43. dakikada Operi'nin ara pasıyla topla buluşan Kemen, Sanchez'den sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yakın direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.