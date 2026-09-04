Galatasaray’ın golü VAR’a takıldı

Galatasaray’ın Başakşehir karşısında 83. dakikada Davinson Sanchez ile bulduğu gol, yaklaşık 5 dakika süren VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Başakşehir-Galatasaray mücadelesinin 83. dakikasında sarı-kırmızılılar gol sevinci yaşadı ancak karar VAR incelemesi sonrası değişti.

Galatasaray'ın sağ kanatta, taç çizgisi önünde kazandığı serbest vuruşta topun başına Gabriel Sara geçti. Brezilyalı futbolcu, sol ayağıyla uzak köşeye doğru sert ve kavisli bir orta gönderdi.

Kale alanında yükselen Davinson Sanchez'in kafasını sıyıran top doğrudan ağlarla buluştu. Ancak golün ardından pozisyon için ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi başlatıldı.

Yaklaşık 5 dakika süren incelemenin ardından gol geçersiz sayıldı ve ofsayt kararı verildi. Böylece Galatasaray'ın karşılaşmanın son bölümünde bulduğu gol skora yansımadı.





