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Başakşehir, Galatasaray'a karşı penaltı kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, mücadelenin 63. dakikasında penaltı kazandı.

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Başakşehir, Galatasaray'a karşı penaltı kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 63. dakikasında Roland Sallai ile Abbosbek Fayzullaev'in girdiği ikili mücadele sonrası Özbek futbolcu yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

OKAN BURUK'TAN PENALTI TEPKİSİ

Başakşehir'in kazandığı penaltı sonrası Okan Buruk hakeme yoğun itirazda bulundu. Maçın hakemi Kadir Sağlam itirazların ardından tecrübeli teknik adama sarı kart gösterdi.

Başakşehir, Galatasaray'a karşı penaltı kazandı! - 1

İŞTE O POZİSYON

Başakşehir, Galatasaray'a karşı penaltı kazandı! - 2

#Roland Sallai #Kadir Sağlam #Başakşehir #Galatasaray #Trendyol Süper Lig
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