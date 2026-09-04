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Başakşehir, Galatasaray karşısında 10 kişi kaldı!

Başakşehir-Galatasaray maçının 79. dakikasında ev sahibi ekipte Umut Bozok, Rafael Leao'ya yaptığı sert müdahales sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Başakşehir, Galatasaray karşısında 10 kişi kaldı!

Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadelenin 79. dakikasında ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.

Başakşehirli Umut Bozok, Galatasaray ceza sahası içerisinde Rafael Leao'ya kayarak sert bir müdahalede bulundu. Hakem, pozisyonun ardından Umut Bozok'a direkt kırmızı kart gösterdi.

Bu kararla Başakşehir, karşılaşmanın son bölümünde sahada 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Başakşehir, Galatasaray karşısında 10 kişi kaldı! - 1

Not: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

#Umut Bozok #Rafael Leao #Başakşehir #Galatasaray
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