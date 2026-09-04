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Galatasaray'a bir şok da Mario Lemina'dan! Oyuna devam edemedi

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir konuk olan Galatasaray'a bir kötü haber de Mario Lemina'dan geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gabonlu futbolcu, ikinci yarının başlangıcında yerini Abdulkerim Bardakcı'ya bıraktı.

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Galatasaray'a bir şok da Mario Lemina'dan! Oyuna devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in sakatlığının ardından bir kötü haber de Mario Lemina'dan geldi.

İlk yarıda yaşadığı bir pozisyonun ardından sakatlık geçiren ve oyuna devam eden Gabonlu futbolcu, ikinci yarıda yerini Abdülkerim Bardakcı'ya bıraktı.
İlk yarının sona ermesinin hemen ardından Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Lemina'nın yanına giderek oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. İşte o anlar…

Galatasaray'a bir şok da Mario Lemina'dan! Oyuna devam edemedi - 1
Galatasaray'a bir şok da Mario Lemina'dan! Oyuna devam edemedi - 2

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