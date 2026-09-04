Galatasaray'a bir şok da Mario Lemina'dan! Oyuna devam edemedi

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir konuk olan Galatasaray'a bir kötü haber de Mario Lemina'dan geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gabonlu futbolcu, ikinci yarının başlangıcında yerini Abdulkerim Bardakcı'ya bıraktı.