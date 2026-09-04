Galatasaray'a Osimhen şoku! Oyuna devam edemedi
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'le karşı karşıya gelen Galatasaray'da Victor Osimhen, sakatlanarak yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 32. dakikasında Galatasaray adına golü kaydeden Victor Osimhen, oyuna devam edemedi.
Nijeryalı yıldız yerine Barış Alper Yılmaz karşılaşmaya dahil oldu.
OSIMHEN'DEN İLK AÇIKLAMA
Yayıncı kuuruluş muhabiri, devre arasında Victor Osimhen'e sakatlığının ciddi olup olmadığını sordu. Nijeryalı yıldız, "Bilmiyorum" yanıtını verdi.