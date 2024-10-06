Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray rakibi Alanyapsor ile karşı karşıya gelecek. Maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Futbol severler tarafından merak edilen Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtı ve detaylar haberimizde...

Galatasaray - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 8. hafta müsabakasında müsabakasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Alanyaspor maçı 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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