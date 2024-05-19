Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Zorlu mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 1-0 kazandı. Şampiyonluk ise son haftaya kaldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligin 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Şampiyonluk için mücadele eden iki ekipten, maçı kazanan takım 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

Kanarya'nın tek golünü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.

Mücadelenin 21. dakikasında Fenerbahçeli Alexander Djiku kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 96 puana yükselirken, Galatasaray 99 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Fred'in pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlağı alan Szymanski, uzaktan şansını denedi ancak top yandan auta çıktı.

21. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Orta sahada topla buluşan Torreira, Djiku'nun müdahalesi sonrasında yerde kalınca, hakem Arda Kardeşler, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına yolladı.

35. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Hakim Ziyech kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arkasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

41. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ters kanattan atağa katılan Fred'e ortaladı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

62. dakikada çalımlarla ceza sahasına girmek isteyen Fred, topu ayağından açınca araya Köhn girdi. Köhn'ün uzaklaştırmak istediği topa ayak koyan Fred'in müdahalesinde meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.

64. dakikada sol kanattan Szymanski'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya Fred dokunmak istedi ancak kalesini terk eden Muslera, açıyı kapatarak topu uzaklaştırmayı başardı.

71. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde Szymanski'nin arka direğe ortasında Köhn'ün ters dokunuşunda meşin yuvarlak kale çizgisi üzerinde Çağlar Söyüncü'nün önünde kaldı. Çağlar'ın dokunuşuyla top ağlara gitti: 0-1.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.