Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekipte Fred zorlu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE FRED'İN SÖZLERİ:

Fred: "Hakem zaman zaman sertliğe izin verdi. Ancak bazı kararları yanlış. Djiku'nun atılması doğru değil. Ancak şimdi bunları konuşmak istemiyorum. Haftada bir maç oynuyoruz, iyi hazırlanma şansı buluyoruz. Bu bir onur mücadelesiydi. 11'e 11 olsa, daha farklı olurdu. Teknik ekip, oyuncular her şeyini verdi. Başkanımız devrede aradı. Taraftarlarımızı maç boyu duydum. Bunu kutlayacağız ama bir maçımız daha var."