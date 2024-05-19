Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Sarı-kırmızılı ekipte Davinson Sanchez zorlu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE SANCHEZ'İN SÖZLERİ:

"Zor bir mücadeleydi. Maçı kendimiz zora soktuk. Fenerbahçe ilk başta bekliyordu, kontraya odaklandılar. Duran toptan gol buldular. Bizim daha çok kaliteli oyuncumuz var, rakip kaleye daha çok gidebilmeliydik. Bugün onlar kutluyor, haftaya da biz kutlayacağız."